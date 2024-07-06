Гроза с порывистым ветром прогнозируется в Москве 6 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в столице в субботу, 6 июля. Также в городе возможна гроза, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 21 до 26 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 10 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

5 июля в отдельных районах Москвы за час выпало до 20% месячной нормы осадков. Наибольшее их количество зафиксировано на северо-западе, севере Москвы и в Зеленоградском административном округе.

В настоящее время городские службы работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствии непогоды задействовано необходимое число рабочих и единиц техники.

Синоптики отметили, что в эти выходные в Москве ожидается понижение температуры, однако на следующей неделе в город вернется аномальная жара. Так, уже со вторника, 9 июля, температура воздуха в столице вновь превысит 30 градусов.