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16 сентября, 19:30

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Президент США Байден распорядился обеспечить Трампу постоянную защиту на высшем уровне

Президент США Байден распорядился обеспечить Трампу постоянную защиту на высшем уровне

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Президент США Джо Байден поручил задействовать все ресурсы для обеспечения кандидату в президенты Дональду Трампу постоянной защиты на высшем уровне. Кроме того, после покушения на оппонента Камала Харрис заявила, что рада тому, что Трамп остался невредим.

Тем временем эксперты считают, что вторая попытка покушения поможет Трампу обойти Харрис, но, скорее всего, до ноября удержать лидерство ему не удастся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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