Новости мира: взрыв прогремел на макаронной фабрике в Турции

Мощный взрыв прогремел на макаронной фабрике, расположенной в турецкой провинции Сакарья. Как сообщают местные СМИ, пострадали 20 человек, на место происшествия прибыли спасатели и медики, всем раненым оказали помощь, некоторым потребовалась госпитализация. На заводе возник сильный пожар, экстренные службы приступили к его тушению.

Между тем ФБР выяснит все обстоятельства инцидента со стрельбой рядом с гольф-клубом экс-президента Штатов Дональда Трампа. Там произошедшее расценивают как возможную попытку покушения на Трампа. Сообщается, что огонь открыл сотрудник секретной службы США, которая отвечает за охрану первых лиц страны.

Центральную Европу тем временем накрыл мощнейший циклон. В эпицентре непогоды оказались Чехия, Германия, Польша и Румыния. Там проливные дожди спровоцировали наводнения. По данным местных СМИ, 8 человек погибли, еще четверо пропали без вести.

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