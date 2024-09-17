По делу экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных

По делу задержанного в Москве бывшего адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил. Об этом рассказали в силовых структурах ДНР.

Пашаев ушел на СВО в прошлом году и оказался в Красногоровке вместе с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем. По версии следствия, Пашаев убедил его, что за крупное вознаграждение освободит семейную чету от уголовной ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.