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17 сентября, 16:15

Происшествия

По делу экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных

По делу экс-адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных

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По делу задержанного в Москве бывшего адвоката Эльмана Пашаева следователи опрашивают военных из подразделений, где он служил. Об этом рассказали в силовых структурах ДНР.

Пашаев ушел на СВО в прошлом году и оказался в Красногоровке вместе с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем. По версии следствия, Пашаев убедил его, что за крупное вознаграждение освободит семейную чету от уголовной ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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