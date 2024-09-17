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17 сентября, 19:15

Происшествия

Экс-адвокат Пашаев обещал освободить Блиновских от уголовной ответственности за 45 млн руб

Экс-адвокат Пашаев обещал освободить Блиновских от уголовной ответственности за 45 млн руб

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Как рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, бывший адвокат Эльман Пашаев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он получил от предпринимателя Алексея Блиновского 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов США, пообещав помочь ему и его супруге, блогеру Елене Блиновской, уйти от уголовной ответственности. Общая сумма денег, полученных преступным путем, оценивается в 45 миллионов рублей.

По словам адвоката Давида Кемулария, за содеянное Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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