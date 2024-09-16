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16 сентября, 19:15

Политика

Новости регионов: новому мэру Усть-Илимска подарили кнут, пряник и Конституцию

Новости регионов: новому мэру Усть-Илимска подарили кнут, пряник и Конституцию

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Депутаты сделали необычный подарок новому мэру города Усть-Илимск Иркутской области Эдуарду Симонову во время инаугурации. Новому градоначальнику вручили кнут, пряник и Конституцию. Подарок сразу же раскритиковали в соцсетях, назвав его "рабовладельческим". Дарители с такой интерпретацией не согласны. По их мнению, в данном случае пряник предназначался для народа, а кнут – для нерадивых чиновников и подрядчиков.

Тем временем в Красноярском крае выпал первый снег. В горах на юге региона, в природном парке Ергаки, снегопад шел несколько часов. Трассу Кодинск – Богучаны замело, на дорогах образовалась каша из грязи. Мокрый снег прогнозируют и 17 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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