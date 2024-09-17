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17 сентября, 06:45

Общество

Новости регионов: Красноярский край накрыло снегом

Новости регионов: Красноярский край накрыло снегом

Новости регионов: в реке под Волгоградом утонула машина с семьей из Саратова

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Красноярский край накрыло снегом. Самые большие сугробы оказались в центре и на юге региона. Водители показали кадры с заметенной федеральной трассы. Полотно покрылось густой кашей из снега и грязи.

Между тем в реке под Волгоградом утонула машина с семьей из Саратова. Об их внезапной пропаже стало известно накануне – в полицию обратился родственник. Он сообщил, что родные перестали выходить на связь, когда проезжали Волгоградскую область. По камерам оперативники отследили маршрут и выяснили, что машина пропала в районе водной переправы. Догадку подтвердили водолазы – они подняли авто с погибшими со дна реки.

Тем временем в Иркутской области полицейские задержали вероятных браконьеров. Они остановили вездеход во время ночного рейда. Внутри нашли туши косуль, оружие, тепловизор, нож и другие охотничьи принадлежности. Ущерб природному фонду предварительно оценили в 300 тысяч рублей.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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