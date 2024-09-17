ФСБ пресекла попытку подорвать машину руководителя оборонного предприятия

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В Свердловской области силовики пресекли попытку агента военной разведки Украины подорвать машину руководителя оборонного предприятия, передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, гражданин РФ являлся агентом главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации. По заданию кураторов он изготовил самодельное взрывное устройство, однако в момент закладки взрывчатки в тайник был задержан. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

Всего на месте происшествия были изъяты пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также средства связи с подтверждающей подготовку теракта перепиской. Кроме того, при обысках по адресам проживания и в гараже мужчины обнаружены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

На данный момент устанавливаются помогавшие террористу лица, добавили в ФСБ.

Ранее сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали выходца одной из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов по заданию спецслужб Украины. По версии силовиков, подозреваемый прибыл в Россию через территорию третьих стран и совершил ряд действий для приготовления к теракту. Он создал два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для диверсии.