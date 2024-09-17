Мирошник: причиной пожаров в ЛНР мог быть поджог

Фото: телеграм-канал "Mash на Донбассе"

Причиной массовых пожаров в Луганской Народной Республике мог стать поджог. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Есть основания подозревать, что пожары в ЛНР возникли не сами собой, а были поджогом. Местные жители нашли бутылки с зажигательной смесью в полыхающем Станично-Луганском районе", – написал он в своем телеграм-канале.

Мирошник заявил, что сейчас военные разыскивают тех, кто приготовил зажигательные смеси. Он также заявил, что по словам бойцов, смесь сделана из таких компонентов, что при горении ее почти невозможно потушить с помощью воды.

Ранее около 150 пожаров были зафиксированы за сутки на территории ЛНР. Отмечается, что наиболее тяжелая обстановка сложилась в Станично-Луганском, Антрацитовском и Ровеньковском округах республики.

Для помощи в ликвидации пожаров в ЛНР был отправлен третий аэромобильный отряд МЧС РФ.