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17 сентября, 13:15

Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева

СК возбудил дело о мошенничестве в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева

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Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. По данным ведомства, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Алексеем Блиновским и убедил его, что за плату может освободить Алексея и его жену, блогера Елену Блиновскую, от уголовной ответственности за неуплату налогов.

Вместе с тем Пашаев известен тем, что защищал в суде актера Михаила Ефремова. У него дважды отзывали статус адвоката из-за неуместных высказываний. Например, Пашаев говорил, что причиной аварии могли стать "энергетические дыры" или перехват управления машиной хакерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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