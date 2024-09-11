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11 сентября, 07:45

Происшествия

Новости мира: не менее 40 человек погибли в результате израильского удара по сектору Газа

Новости мира: не менее 40 человек погибли в результате израильского удара по сектору Газа

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Не менее 40 человек погибли и 60 пострадали в результате израильского удара по лагерю с беженцами на юге сектора Газа, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса". Из-за боевых действий спасатели долго не могли прибыть, беженцы сами разбирали завалы в надежде спасти раненых. Тем временем ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по городам и поселкам на юге Ливана. Там тоже сообщают о гибели мирных жителей.

Тем временем в нигерийском штате Борно бушует масштабное наводнение. В частности, вода смыла территорию местного зоопарка. Почти все животные погибли, а крокодилы и змеи оказались на свободе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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