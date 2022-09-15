Эльман Пашаев вновь лишен статуса адвоката

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова, успел побыть в статусе адвоката меньше недели. Как сообщили в Федеральной палате адвокатов России, вместе с ним статус забрали и у главы комиссии, которая приняла Пашаева обратно.

Юрист привлекал к делу о смертельном ДТП лжесвидетелей. В суде они заявляли, что актера не было за рулем в момент аварии. Из-за нарушений этики Пашаева и лишили статуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

