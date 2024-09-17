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Новости

17 сентября, 08:30

Происшествия

Новости регионов: в реке под Волгоградом утонула машина с семьей из Саратова

Новости регионов: в реке под Волгоградом утонула машина с семьей из Саратова

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В реке под Волгоградом утонула машина с семьей из Саратова. Об их внезапной пропаже стало известно накануне, в полицию обратился родственник. Он сообщил, что родные перестали выходить на связь, когда проезжали Волгоградскую область. По камерам оперативники отследили маршрут и выяснили, что машина пропала в районе водной переправы. Догадку подтвердили водолазы, которые подняли автомобиль с погибшими со дна реки.

Тем временем в Иркутской области полицейские задержали вероятных браконьеров. Они остановили вездеход во время ночного рейда. Внутри нашли туши косуль, оружие, тепловизор, нож и другие охотничьи принадлежности. Ущерб природному фонду предварительно оценили в 300 тысяч рублей.

Российский рынок труда активно штурмуют подростки. Спрос на работников от 14 до 18 лет растет, за полгода компании отправили им больше 3 миллионов приглашений. Школьники, в свою очередь, разместили или обновили свыше 700 тысяч резюме. В списке самых востребованных вакансий – кассиры, курьеры, сборщики заказов, бариста и операторы call-центров.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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