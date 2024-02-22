Москвичам напомнили о бесплатной парковке 23 и 24 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичные парковки будут бесплатными на всех улицах города 23 и 24 февраля. Об этом горожанам напомнили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В департаменте уточнили, что 25 февраля все парковки будут работать в режиме воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни.

Глава ведомства Максим Ликсутов попросил водителей быть внимательными, оставлять машины только в разрешенных местах и соблюдать правила дорожного движения. Он напомнил, что плату за уличную парковку в дни государственных праздников отменяют в Москве согласно решению Сергея Собянина.

Ряд социальных учреждений города с 23 по 25 февраля перейдет на особый график работы, однако большинство организаций продолжат работать в обычном режиме. В частности, офисы "Мои документы" не будут работать 23 февраля. Однако 22-го и 24-го числа они работают в обычном режиме.

Кроме того, расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) изменится в праздничные дни. Субботнее расписание вводится для 23 и 24 февраля, а для 25-го числа останется расписание воскресенья.

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