ТАСС: в Киеве произошли взрывы

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Взрывы прогремели в Киеве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Также взрывы звучали в Харькове и Сумах, в городах Умань и Канев Черкасской области, а также в Винницкой области. В настоящее время в Киеве и 11 областях Украины действует воздушная тревога.

Между тем в конце января ВС РФ поразили критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны (ВПК).

Для нанесения ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. ВС РФ также ликвидировали скопления живой силы и техники противника в 144 районах.