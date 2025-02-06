06 февраля, 06:20Происшествия
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область
Фото: министерство обороны РФ
Украинские беспилотники были сбиты в ночь на 6 февраля в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
"Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах", – написал он.
Слюсарь уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. По его словам, информация о последствиях атаки будет уточняться.
Между тем в ночь на 5 февраля средствами ПВО РФ были уничтожены 4 украинских БПЛА. Два беспилотника были сбиты в небе над Курской областью, и еще два были уничтожены над Белгородской областью.
До этого атаке беспилотников подверглась Астраханская область. Украинские силы пытались атаковать различные объекты региона, в том числе топливно-энергетического комплекса. При падении одного из дронов началось возгорание.
Также в поселке Разумном Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом погибли женщина и ее двухлетний ребенок. В здании также были отец и еще один ребенок – они получили травмы.
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