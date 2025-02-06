Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

Фото: министерство обороны РФ

Украинские беспилотники были сбиты в ночь на 6 февраля в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах", – написал он.

Слюсарь уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. По его словам, информация о последствиях атаки будет уточняться.

Между тем в ночь на 5 февраля средствами ПВО РФ были уничтожены 4 украинских БПЛА. Два беспилотника были сбиты в небе над Курской областью, и еще два были уничтожены над Белгородской областью.

До этого атаке беспилотников подверглась Астраханская область. Украинские силы пытались атаковать различные объекты региона, в том числе топливно-энергетического комплекса. При падении одного из дронов началось возгорание.

Также в поселке Разумном Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом погибли женщина и ее двухлетний ребенок. В здании также были отец и еще один ребенок – они получили травмы.