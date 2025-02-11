Средства ПВО отразили ночью атаку БПЛА в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили прошедшей ночью атаку беспилотников в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Согласно предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал. Какие-либо разрушения на земле также не выявлены.

Вечером 10 февраля средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Брянской области и Крыма. О возможных последствиях атаки БПЛА не сообщалось.

Незадолго до этого несколько частных домов были повреждены в результате обстрела со стороны украинских военных города Рыльска, который расположен в Курской области. При атаке никто не пострадал.