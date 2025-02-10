Два беспилотника уничтожены над Крымом и Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Брянской области и Крыма вечером 10 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, воздушные цели были сбиты в период с 20:20 до 21:10 по московскому времени.

Ранее обломки украинского беспилотника повредили жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре. Согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Помимо этого, обломки дрона повредили частный дом в поселке Афипском Северского района в Краснодарском крае. Обошлось так же без пострадавших.