10 февраля, 23:15Происшествия
Два беспилотника уничтожены над Крымом и Брянской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Брянской области и Крыма вечером 10 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, воздушные цели были сбиты в период с 20:20 до 21:10 по московскому времени.
Ранее обломки украинского беспилотника повредили жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре. Согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Помимо этого, обломки дрона повредили частный дом в поселке Афипском Северского района в Краснодарском крае. Обошлось так же без пострадавших.
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