Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских БПЛА над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников над регионами России. Об этом рассказали в российском Минобороны.

По данным оборонного ведомства, семь БПЛА были перехвачены над территорией Краснодарского края. Три БПЛА уничтожили в Брянской области и два – в Ростовской области. По одному беспилотнику было уничтожено в Белгородской и Курской областях, а также над территорией Республики Крым.

Между тем обломки одного из БПЛА повредили частный дом в поселке Афипском в Краснодарском крае. Об этом ранее сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, подчеркнув, что в результате происшедшего никто не пострадал.

Кроме того, обломки беспилотника повредили и жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, рухнув на техническую надстройку на 19-м этаже здания. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.