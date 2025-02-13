Липецкая область подверглась массированной атаке БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Липецкая область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Средства ПВО отражают налеты БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Угроза атаки беспилотников объявлена в городах Липецке, Елеце и Грязи, а также на территории пригородских районов. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Вечером 12 февраля российские средства ПВО сбили над территорией Крыма 12 украинских беспилотников. БПЛА противника были ликвидированы в период с 19:00 до 21:00 по московскому времени.

Еще одна атака дрона ВСУ произошла в селе Мокрая Орловка Белгородской области. При атаке БПЛА по автомобилю погибла местная жительница.