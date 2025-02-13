13 февраля, 04:31Происшествия
Липецкая область подверглась массированной атаке БПЛА
Фото: Министерство обороны РФ
Липецкая область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Средства ПВО отражают налеты БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Угроза атаки беспилотников объявлена в городах Липецке, Елеце и Грязи, а также на территории пригородских районов. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Вечером 12 февраля российские средства ПВО сбили над территорией Крыма 12 украинских беспилотников. БПЛА противника были ликвидированы в период с 19:00 до 21:00 по московскому времени.
Еще одна атака дрона ВСУ произошла в селе Мокрая Орловка Белгородской области. При атаке БПЛА по автомобилю погибла местная жительница.
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