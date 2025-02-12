Средства ПВО сбили за ночь три беспилотника в Белгородской области

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В других российских регионах прилеты БПЛА не фиксировались. Власти Белгородской области не сообщали о возможных последствиях на земле в результате воздушной атаки.

Предыдущей ночью, 11 февраля, средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над пятью регионами России. Больше всего дронов было сбито над Саратовской областью.

При атаке БПЛА повреждения получило промышленное предприятие в Саратове. Предварительно, никто не пострадал, на место сразу прибыли оперативные службы.