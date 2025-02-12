12 февраля, 07:39Происшествия
Средства ПВО сбили за ночь три беспилотника в Белгородской области
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В других российских регионах прилеты БПЛА не фиксировались. Власти Белгородской области не сообщали о возможных последствиях на земле в результате воздушной атаки.
Предыдущей ночью, 11 февраля, средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над пятью регионами России. Больше всего дронов было сбито над Саратовской областью.
При атаке БПЛА повреждения получило промышленное предприятие в Саратове. Предварительно, никто не пострадал, на место сразу прибыли оперативные службы.
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