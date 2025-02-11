Силы ПВО сбили ночью 40 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над пятью регионами России в ночь на 11 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 18 беспилотников были сбиты над Саратовской областью, 13 – над Ростовской, шесть – над Брянской, два – над Волгоградской и еще один беспилотник – над Белгородской областью.

В Ростовской области БПЛА были уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал. Какие-либо разрушения на земле также не выявлены.

В Саратовской области при атаке дронов повреждения получило промышленное предприятие в Саратове. На местах возможного падения обломков дронов работали оперативные службы.