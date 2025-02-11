Пожар на промышленном предприятии в Саратове ликвидирован после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалистам удалось ликвидировать пожар на промышленном предприятии в Саратове, который возник после атаки беспилотника. Об этом рассказал губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

О том, что Саратовская область подверглась атаке БПЛА, стало известно утром 11 февраля. Глава региона подчеркнул, что силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники. Однако при атаке дронов одно из промышленных предприятий в Саратове получило повреждения.

Бусаргин отмечал, что на местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. В результате произошедшего, предварительно, никто не пострадал.

До этого средства ПВО также отразили атаку беспилотников в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Предварительно, при воздушной атаке обошлось без пострадавших.