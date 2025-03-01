Силы ПВО сбили за ночь 48 беспилотников над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили прошедшей ночью в общей сумме 48 украинских беспилотников над восьмью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов было уничтожено над Тверской областью – 21 воздушная цель. Помимо этого, 11 беспилотников сбили в Крыму, пять – в Брянской области, по три БПЛА – в Белгородской и Ростовской областях, по два – в Смоленской и Липецкой областях, а также еще один в Курской области.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что при отражении атаки БПЛА фрагменты одного из дронов попали в окно жилого дома в городе Удомля. Власти региона временно разместили жителей дома в одном из образовательных учреждений города.

В Белгородской области атаке украинского беспилотника подвергся один из коммерческих объектов в Белгороде. В результате в здании был поврежден фасад.

Кроме того, локальные повреждения зафиксированы на одной из линий электропередачи. Тем не менее в результате воздушной атаки обошлось без пострадавших среди мирных жителей.