Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Первые в этом году занятия для собак-проводников прошли в столичном метро, в них участвовали 12 четвероногих помощников. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Всего с 2014 года в метро под контролем инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров и сотрудники Российской школы подготовки собак-проводников ВОС прошли обучение более 400 собак-проводников", – говорится в публикации.

Так, животные тренируются преодолевать турникеты, ездить на эскалаторе и поднимать упавшие предметы. Во время занятий собаки начинают привыкать к шуму метрополитена и количеству пассажиров. Для помощи выбирают представителей следующих пород: лабрадор-реривер, золотистый ретривер, немецкая овчарка и восточно-европейская овчарка.

Всего в этом году обучение пройдут 40 собак, которые затем станут помогать незрячим и слабовидящим, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Между тем специалисты госветслужбы Москвы оказывают бесплатную помощь собакам-поводырям. Для получения льгот у владельцев должны быть паспорт проводника и документы, подтверждающие инвалидность. Также необходимо написать соответствующее заявление. После этого питомца поставят на учет и заведут паспорт здоровья. Тогда ветеринар проведет осмотр животного, после чего за ним закрепят лечащего врача.

