"Молодежь Москвы" проведет бесплатные занятия по самопрезентации

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Бесплатные занятия по самопрезентации, программированию и дизайну пройдут в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы", передает портал мэра и правительства города.

"Лекции помогут участникам научиться эффективно взаимодействовать с аудиторией, понимать основы безопасности в интернете и разбираться в современных медиатехнологиях", – рассказала руководитель проекта Маргарита Савинкина.

Посетить занятия могут жители в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы". Мероприятия можно найти во вкладке "Обучение" на сайте. Лекции проходят в виде трех блоков – "Личный бренд", "Цифровое пространство" и "Медиасреда".

Первое занятие пройдет 9 апреля, на нем расскажут о видах дизайна, работе в онлайн-сервисе по разработке интерфейсов, основах композиции и так далее. Уже 12-го числа горожане могут узнать основы работы с платежными онлайн-системами, а также научаться создавать телеграм-ботов.

"Лекцию по пиару и созданию личного бренда проведут 13 апреля. Спикер поделится секретами кинетического и речевого имиджа успешных людей, а также создания экспертных самопрезентаций и оформления страниц в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 апреля участников ждет семинар по созданию лендинг-страниц в конструкторе Tilda. Граждане научаться делать одностраничные сайты для эффективного продвижения товаров или услуг, а также оформления портфолио в Сети.

До конца года москвичи и гости столицы могут посетить свыше 50 мероприятий, предназначенных для дизайнеров, разработчиков видеоигр и представителей издательского дела. Лекции, мастер-классы, консультации и встречи с экспертами пройдут в креативном пространстве "АКИ. лаб".

