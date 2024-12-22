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Взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге классифицирован как теракт
Фото: телеграм-канал "Андрей Хорт"
По факту взрыва в отделении Сбера в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Петербургу.
Уточняется, что в рамках расследования дела сотрудники полиции задержали по месту жительства 68-летнюю пенсионерку. Предварительно, женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, склонивших ее к преступлению.
Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.
Взрыв произошел в отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 21 декабря. В результате случившегося обошлось без пострадавших.
После произошедшего в городе усилили меры безопасности. Местные власти подчеркнули, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов.
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