Взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге классифицирован как теракт

Фото: телеграм-канал "Андрей Хорт"

По факту взрыва в отделении Сбера в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Петербургу.

Уточняется, что в рамках расследования дела сотрудники полиции задержали по месту жительства 68-летнюю пенсионерку. Предварительно, женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, склонивших ее к преступлению.

Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.

Взрыв произошел в отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 21 декабря. В результате случившегося обошлось без пострадавших.

После произошедшего в городе усилили меры безопасности. Местные власти подчеркнули, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов.