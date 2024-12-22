В Санкт-Петербурге усилили меры безопасности после взрыва в отделении Сбера

Фото: телеграм-канал "Андрей Хорт"

Меры безопасности усилили в Санкт-Петербурге после взрыва в отделении Сбера. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

"По всей стране, в том числе в Санкт-Петербурге, предпринимаются тщетные попытки испортить праздник. Они обречены на провал", – написал Беглов в своем телеграм-канале.

По его словам, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. На улицах Петербурга и в местах массовых гуляний спокойная обстановка, добавил губернатор.

Взрыв произошел в отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте вечером 21 декабря. В результате случившегося обошлось без пострадавших. На место ЧП сразу же прибыли оперативные службы.

В этот же день женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" в московском районе Отрадное. Пострадавших при инциденте также не выявили. Злоумышленницу задержали посетители и передали приехавшим на место происшествия правоохранителям.