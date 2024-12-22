01:15Происшествия
В Санкт-Петербурге усилили меры безопасности после взрыва в отделении Сбера
Фото: телеграм-канал "Андрей Хорт"
Меры безопасности усилили в Санкт-Петербурге после взрыва в отделении Сбера. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
"По всей стране, в том числе в Санкт-Петербурге, предпринимаются тщетные попытки испортить праздник. Они обречены на провал", – написал Беглов в своем телеграм-канале.
По его словам, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. На улицах Петербурга и в местах массовых гуляний спокойная обстановка, добавил губернатор.
Взрыв произошел в отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте вечером 21 декабря. В результате случившегося обошлось без пострадавших. На место ЧП сразу же прибыли оперативные службы.
В этот же день женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" в московском районе Отрадное. Пострадавших при инциденте также не выявили. Злоумышленницу задержали посетители и передали приехавшим на место происшествия правоохранителям.
В Москве и Подмосковье жертвы мошенников взорвали фейерверки в общественных местах