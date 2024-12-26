ДТП с автобусом произошло на юго-западе Москвы

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Автобус частного перевозчика врезался в мачту освещения на юго-западе Москвы, три человека пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня около 21:50 на улице Бардина в районе дома 6/30 произошло ДТП с участием автобуса 119 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие", – указано в сообщении.

В результате ДТП пострадали три человека, они получили незначительные травмы. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно известно о затруднениях, которые возникли на внешней стороне 39-го километра МКАД в результате ДТП. После аварии в районе Коммунарского шоссе движение осложнилось на протяжении 1,1 километра. Водителей попросили объезжать этот участок. Через некоторое время движение восстановили.

