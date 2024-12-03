Отец погибших от отравления в Красноярском крае детей не читал инструкцию к дихлофосу

Фото: телеграм-канал "Следком"

Отец погибших в Красноярском крае детей признался, что не читал инструкцию перед использованием инсектицидного средства в доме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Он не оставил помещение на проветривание на всю ночь, во время распыления не использовал средства индивидуальной защиты – перчатки, маски. Инструкцию по применению инсектицидного средства он не читал", – сообщили следователи.

В конце сентября семья, проживающая с четырьмя детьми в селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления.

Спустя время 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались. После этого умерли третий и четвертый ребенок. Их родители остались живы.

По версии следствия, вечером 20 сентября отец четырех детей обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако во время распыления он не следовал рекомендациям производителя о мерах предосторожности. После он допустил детей в помещение и к приему пищи в доме.

Отец семьи свою вину в данном преступлении признал. Ему предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.