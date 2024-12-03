Отцу погибших от отравления под Красноярском детей избрана подписка о невыезде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Отцу четырех погибших детей в Красноярском крае избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

В конце сентября семья, проживающая с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления.

Спустя время 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались. После этого умер третий и четвертый ребенок. Их родители остались живы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи назвали причиной смерти четырех детей острое отравление деструктивным ядом системного действия.

По версии следствия, вечером 20 сентября 2024 года отец четырех детей обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако во время распыления он не следовал рекомендациям производителя о мерах предосторожности при обработке, проветривании и влажной уборке поверхностей. В связи с этим мужчина допустил детей в помещение и к приему пищи в доме.

Отец семьи свою вину в данном преступлении признал. Ему предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

