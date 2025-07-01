13-летний мальчик умер от отравления в Омской области

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В Омской области 13-летний мальчик умер от отравления, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие уточнило, инцидент произошел 28 июня, когда мальчик вместе с младшим братом был в гостях у бабушки в Калачинске. Тогда он почувствовал себя плохо. Через пару дней ребенок скончался, а его 5-летний брат был доставлен в больницу. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. СК отмечает, что семья характеризуется положительно. В настоящее время сотрудники регионального СК проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства произошедшего и причины смерти ребенка. Кроме того, назначена судмедэкспертиза и иные исследования.

Источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что мальчик скончался до прибытия скорой помощи. В соцсетях предположили, что ребенок отравился арбузом. Однако силовики в беседе с агентством не подтвердили эту информацию.

Ранее было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 10-летней девочки из-за отравления в летнем лагере в Хакасии. По версии СК, ребенок пожаловался на плохое самочувствие, тошноту и повышенную температуру, после чего его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "отравление неустановленным веществом".

Спустя время состояние ребенка ухудшилось, поэтому девочка скончалась. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители намерены оценить качество оказания услуг в оздоровительном учреждении.

