СК завел дело после гибели девочки от отравления в лагере в Хакасии

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия"

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 10-летней девочки из-за отравления в летнем лагере в Хакасии. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Как отмечается в материале, 26 июня девочка пожаловалась на плохое самочувствие, тошноту и повышенную температуру, после чего ее госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "отравление неустановленным веществом". 1 июля состояние ребенка ухудшилось, и она скончалась.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

В ведомстве также добавили, что правоохранители намерены оценить качество оказания услуг в оздоровительном учреждении.

Ранее уголовное дело было возбуждено после массового отравления молодых людей на выпускном балу в Перми. В Сети сообщалось, что 25 июня несколько граждан обратились в больницы с признаками пищевого отравления. По данным СМИ, подобные симптомы зафиксированы более чем у 30 выпускников.

Региональное управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Эксперты взяли образцы еды, проводится комплекс лабораторных исследований.

