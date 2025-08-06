Около 3 тысяч алкомаркетов закроют в жилых домах Подмосковья с 1 сентября

Фото: 123RF/ekavid

Около 3 тысяч подмосковных магазинов, которые занимаются продажей алкоголя во дворах жилых домов, будут закрыты с 1 сентября. Об этом сообщает телеканал "360".

Соответствующий закон был принят в Мособлдуме весной 2025 года. Теперь лицензию на работу смогут получить те точки, вход в которые расположен со стороны улицы. При этом проход должен быть не дальше 30 метров к краю дороги.

Если разрешение уже получено, то магазин, осуществляющий продажу алкоголя, сможет продолжить работу до конца срока действия соглашения. Закон также затронет те точки, которые находятся в пристройках.

Кроме того, закону должны будут подчиниться и заведения общественного питания, которые работают во дворах. Там введут ограничения на продажу алкоголя – его нельзя будет продавать с 23:00 до 08:00. Эти ограничения не затронут лишь рестораны.

"Эта мера направлена на борьбу с псевдокафе, которые для вида ставят несколько столов, а по сути торгуют алкоголем ночью в обход закона", – объяснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также будут ужесточены требования для получения лицензии на продажу спиртных напитков. Для этого нужно будет иметь минимальный уставной капитал размером в 1 миллион рублей вместо 500 тысяч рублей.

В результате из 3 тысяч магазинов примерно 1,4 тысячи точек, продающих слабый алкоголь без лицензии, будут закрыты после 1 сентября. Еще 1,5 тысячи заведений прекратят свою работу после завершения действия разрешения на торговлю спиртным.

Предполагается, что закон позволит повысить безопасность и комфорт местных граждан, так как они сами жаловались на шумные компании во дворах. В том случае, если будут выявлены нарушения, магазинам грозит штраф от 20 до 300 тысяч рублей.

Ранее в России предложили в 10 раз увеличить штраф за распитие алкоголя на детских площадках. В Госдуме объяснили, что действующий штраф в 500–1,5 тысячи рублей не останавливает нарушителей. Именно поэтому предлагается ввести штраф в размере 5 тысяч рублей.

