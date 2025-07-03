В ГД внесен законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

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Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи всех видов алкогольных напитков лицам до 21 года. Документ опубликован в электронной базе ГД.

В документе отмечается, что попытки законодательно поднять возраст на приобретение алкоголя принимались и ранее. Это происходило в том числе по инициативе органов публичной власти.

К примеру, Минздравом был подготовлен проект Федерального закона по ограничению продажи крепкого алкоголя.

"В сопроводительной документации <…> было указано, что в соответствии с данными медицинских исследований о влиянии алкоголя на мозг человека – употребление алкогольных напитков не безопасно для нормального развития головного мозга", – говорится в сообщении.

До 21 года головной мозг более уязвим к различным внешним воздействиям и особенно химическим отравлениям, указано в документах.

"<…> употребление алкоголя способствует снижению объемов и целостности критически важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей", – говорится там.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков и более 20 депутатов внесли в Законодательное собрание республики законопроект об ограничении продажи алкоголя на территории региона. Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Также в рамках борьбы с алкоголизмом депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил с идеей, запрещающей продажу алкоголя по воскресеньям. В пояснительной записке он сообщил, что в последние годы в России зафиксировали увеличение объемов продажи и потребления алкогольной продукции.

