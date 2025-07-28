Эксперт Шапкин: ограничения на продажу алкоголя действовали в СССР из-за графика магазинов

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Ограничения на продажу алкоголя до 19:00 действовали в СССР потому, что в то время все магазины работали по аналогичному графику. Об этом Москве 24 рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Специалист прокомментировал предложение председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко ограничить время продажи алкоголя отрезком с 11:00 до 19:00, как это было в Советском Союзе.

"Несколько лет назад в Московской области ввели ограничения – алкоголь разрешили продавать только до 21:00. Позже Мособлдума все-таки отменила это нововведение, потому что стала процветать несанкционированная торговля алкогольной продукцией в неурочные часы", – напомнил эксперт.

Шапкин пояснил, что сейчас регионы могут вводить дополнительные ограничения времени торговли. Ограничения на региональном уровне принимались всегда, например, некоторые регионы стали ограничивать алкогольную продукцию крепостью свыше 15%.

"Если сейчас будут введены дополнительные ограничения и продажа будет ограничена до 19:00, то возникнет другой вопрос – некоторые регионы считают, что такой запрет чрезмерен. Они будут просить полномочий потому, чтобы продлять разрешенные часы, чтобы вводить дополнительные послабления", – отметил Шапкин.

По его мнению, региональных полномочий вполне достаточно, особенно в современных условиях. Теперь людям не нужно закупаться по нескольким магазинам, которые в СССР закрывались и открывались примерно в одно время.

"В общем-то, так работала практически вся торговля. То есть нельзя сказать, что такая практика именно ограничительная по отношению к алкоголю была. Метод был эффективен просто потому, что такой график был у всех торговых точек", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России могут в 10 раз увеличить штраф за распитие алкоголя на детских площадках. Как считают в Думе, действующий штраф в 500–1 500 рублей не останавливает нарушителей. В связи с этим необходимо установить санкции в размере 5 000 рублей. Однако если и такая сумма не сможет остановить, тогда ужесточить ответственность.