Дело заведено в Подмосковье после смерти подростка от отравления парами освежителя воздуха

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тела 15-летнего мальчика в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

Инцидент произошел вечером 15 августа на лестничной площадке третьего этажа жилого дома в Егорьевске. По предварительным данным, подросток отравился парами освежителя воздуха.

Сотрудники подмосковного СК уже осмотрели место происшествия, изъяли баллоны с освежителем воздуха, полимерные пакеты и иные предметы, которые имеют значение для расследования дела. Кроме того, были допрошены свидетели и назначены судебные экспертизы. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Ранее двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом в Красноярском крае. По данным регионального МВД России, девочка 2023 года рождения вместе с 8-летним братом и 6-летней сестрой гуляла на улице в частном секторе Канска. Когда дети вернулись домой, мать обратила внимание на плохое самочувствие дочери.

В результате женщина вызвала скорую помощь. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Информация об этом инциденте была передана из медучреждения в полицию. Во время проверки правоохранители выявили неудовлетворительные условия для воспитания детей в жилье родителей.

