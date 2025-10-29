Конгрессвумен США заявила, что мир на Украине – "высший приоритет" для Трампа

Фото: whitehouse.gov

Обеспечение мира, в том числе на Украине, является "высшим приоритетом" для президента США Дональда Трампа. Об этом заявила член палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна в интервью ТАСС.

Политик отметила, что Штатам стоит поддерживать мир и процветание на Украине, а не финансовое разрушение. По ее словам, другие члены Палаты представителей "тоже принимают участие в этих разговорах".

Также Паулина Луна подчеркнула, что стремление к взаимопониманию с Россией и урегулирование украинского вопроса отвечает американским интересам.

Агентство отмечает, что ранее конгрессвумен провела встречу со спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что месяц назад видел "невероятный прогресс" в урегулировании российско-украинского конфликта. При этом, по его словам, полгода назад он был настроен к решению вопроса более скептично.