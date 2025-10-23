В Минздраве рассказали, что россияне потребляют сахара в четыре раза больше нормы

Фото: depositphotos/HayDmitriy

В России потребление сахара превышает норму в четыре раза. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение 2025".

"Потребление соли – практически в два с половиной раза выше нормы", – добавил Мурашко.

Глава министерства отметил, что россияне потребляют чуть больше мяса, чем необходимо по нормативам. А рыбы – чуть меньше. Потребление фруктов и овощей находится на низком уровне.

По его словам, маркировка продуктов, усиление исследований пищи и подход к интеграции питания могут помочь в привлечении граждан к правильному питанию.

Ранее Мурашко предложил изменить подход к старению, сделав новым приоритетом увеличение продолжительности здоровой жизни. Он отметил, что сейчас важно замедлять развитие болезни или нивелировать этот фактор. В качестве примера министр привел инфаркт миокарда, который может развиваться 20–30 лет. Современная медицина должна диагностировать его как можно раньше и предотвращать острые состояния, а не бороться с их последствиями.