Xiaomi готовит к запуску кнопочный телефон под управлением Android 12

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Компания Xiaomi планирует выпустить кнопочный телефон Xiaomi Qin F22 Pro с системой управления Android 12. В министерстве промышленности и информационных технологий КНР уже провели проверку разработки. Об этом сообщили на портале MyDrivers.

В компании устройство назвали "королем кнопочных телефонов". Оно будет оснащено сенсорным IPS-экраном. Его диагональ составит 3,5 дюйма, разрешение – 640 на 960 пикселей. Телефон будет иметь фронтальную и основную камеры – 2 и 8 мегапикселей соответственно.

Объем хранилища устройства составит 132 гигабайта, 4 гигабайта из которых – оперативная память, еще 128 гигабайтов – постоянная.

Стоимость мобильного телефона и сроки выхода в продажу пока неизвестны.

Ранее стало известно , что новый смартфон Nothing Phone 1 с прозрачным корпусом появится в продаже за рубежом 16 июля. Стоимость мобильного телефона составит около 500 евро. Дата старта продаж в России остается неизвестной.