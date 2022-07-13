Операторы мобильной связи начали отменять безлимитные тарифы. Они стали опасаться перегрузки оборудования, которое из-за санкций проблематично ремонтировать и менять. Новую технику хотят закупать в Китае, Индии и Израиле.

Поможет ли это вернуться к выгодной связи? Как скажется на качестве и не пора снова вспоминать домашние номера телефонов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.