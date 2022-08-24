Стоимость iPhone последней модели в РФ снизилась на 30%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость iPhone, ввезенных в Россию по параллельному импорту, упала на 30%, сообщает газета "Известия".

К примеру iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб в re:Store, МТС, "Ситилинке", "Связном" и других магазинах месяц назад стоил 245 990 рублей. Сейчас его можно купить за 179 990 рублей. Подешевели и более ранние версии девайса на 128 Гб, скинув в среднем 20 тысяч рублей.

Директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов подтвердил снижение цен на iPhone. По его словам, это связано в том числе с укреплением курса рубля. В свою очередь, пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова добавила, что снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек.

"Импортеры наконец-то наладили стабильные поставки. Ритейлеры любят стабильность больше всего. Издержки могут быть маленькими, а могут быть большими, это непринципиально – важнее, чтобы они не изменялись длительное время, иначе продавцы впадают в панику и устанавливают очень высокие цены практически наобум", – пояснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Ранее стала известна стоимость iPhone 14. Цена на новую модель будет начинаться от 799 долларов. При этом стартовая цена на базовую модель iPhone 13 также начиналась с 799 долларов.

Apple не будет повышать цену на базовую модель для увеличения продаж и компенсации общего снижения отгрузок на рынке смартфонов в мире. Такое решение приняли на высшем уровне руководства.

До этого сообщалось, что Apple завершила сотрудничество с Джонатаном Айвом, который проработал в компании более 30 лет. Известно, что мужчина покинул должность еще 3 года назад, в 2019 году. Тогда Айв открыл собственную компанию LoveForm, и Apple решили продолжить работу с дизайнером в рамках соглашения о сотрудничестве.

В 2022 году договор не продлили. В Apple приняли решение приостановить "затратное" сотрудничество.



Компания Apple может перенести выпуск нового iPhone 14