Аналитики назвали причины повышенного интереса россиян к iPhone 14

Фото: Apple.com

Повышенный спрос россиян на iPhone 14 объясняется улучшенными техническими характеристиками новой модели. Кроме того, люди закупаются впрок, поскольку сложно прогнозировать, что будет с рынком в 2023 году. Об этом Москве 24 рассказал IT-аналитик Александр Маляревский.

Ранее сообщалось, что россияне активно бронируют новые iPhone 14. Количество предзаказов этих гаджетов превышает спрос в аналогичный период 2021 года.





Александр Маляревский IT-аналитик iPhone развиваются, наращивая вычислительную мощность. Все знают, что каждый следующий iPhone лучше, чем предыдущий. Это дает мотивацию покупать новую модель.

Кроме того, аналитики рекомендуют покупать iPhone через поколение, продолжил эксперт. "Поэтому активность покупателей я бы сравнивал не с прошлым годом, а с позапрошлым. В прошлый, еще коронавирусный год, многие отказались от покупки нового гаджета. И сейчас люди как раз меняют iPhone, купленный до пандемии", – говорит Маляревский.

По словам эксперта, еще одна причина повышенного спроса – невозможность прогнозировать рынок в 2023 году. "Поэтому люди закупаются впрок", – отметил он.

В свою очередь, руководитель пиар-агентства, маркетолог и бизнес-аналитик Анастасия Бастрыкина в разговоре с Москвой 24 добавила, что лояльность покупателя во многом связана с привлекательной ценой гаджетов.





Анастасия Бастрыкина бизнес-аналитик, руководитель пиар-агентства Ожидалось, что цены на новый iPhone сильно увеличатся из-за того, что официальных продаж не будет. А оказалось, что цены остались почти на прежнем уровне. Это в любом случае простимулировало покупателей.

Вторая причина – имидж бренда, продолжила Бастрыкина.

"Складывается впечатление, что некоторые покупают iPhone по привычке, которая сформировалась за много лет. Вышла новая модель – значит, надо брать. Это исключительно заслуга бренда, что они создали себе настолько лояльных потребителей", – заключила аналитик.

Ранее пользователям Apple стала доступна новая операционная система iOS 16. При этом эксперты предупредили россиян, что после обновления они могут столкнуться с перебоями в работе с некоторыми приложениями, подпавшими под санкции.

