Аналитики назвали причины повышенного интереса россиян к iPhone 14

15 сентября, 19:16
Фото: Apple.com
Повышенный спрос россиян на iPhone 14 объясняется улучшенными техническими характеристиками новой модели. Кроме того, люди закупаются впрок, поскольку сложно прогнозировать, что будет с рынком в 2023 году. Об этом Москве 24 рассказал IT-аналитик Александр Маляревский.
Ранее сообщалось, что россияне активно бронируют новые iPhone 14. Количество предзаказов этих гаджетов превышает спрос в аналогичный период 2021 года.
Кроме того, аналитики рекомендуют покупать iPhone через поколение, продолжил эксперт. "Поэтому активность покупателей я бы сравнивал не с прошлым годом, а с позапрошлым. В прошлый, еще коронавирусный год, многие отказались от покупки нового гаджета. И сейчас люди как раз меняют iPhone, купленный до пандемии", – говорит Маляревский.
По словам эксперта, еще одна причина повышенного спроса – невозможность прогнозировать рынок в 2023 году. "Поэтому люди закупаются впрок", – отметил он.
В свою очередь, руководитель пиар-агентства, маркетолог и бизнес-аналитик Анастасия Бастрыкина в разговоре с Москвой 24 добавила, что лояльность покупателя во многом связана с привлекательной ценой гаджетов.
Вторая причина – имидж бренда, продолжила Бастрыкина.
"Складывается впечатление, что некоторые покупают iPhone по привычке, которая сформировалась за много лет. Вышла новая модель – значит, надо брать. Это исключительно заслуга бренда, что они создали себе настолько лояльных потребителей", – заключила аналитик.
Ранее пользователям Apple стала доступна новая операционная система iOS 16. При этом эксперты предупредили россиян, что после обновления они могут столкнуться с перебоями в работе с некоторыми приложениями, подпавшими под санкции.
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