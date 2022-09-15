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15 сентября, 19:16

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Аналитики назвали причины повышенного интереса россиян к iPhone 14

Лучше, чем предыдущий? Названы причины повышенного интереса россиян к iPhone 14
технологииэксклюзив

Фото: Apple.com

Повышенный спрос россиян на iPhone 14 объясняется улучшенными техническими характеристиками новой модели. Кроме того, люди закупаются впрок, поскольку сложно прогнозировать, что будет с рынком в 2023 году. Об этом Москве 24 рассказал IT-аналитик Александр Маляревский.

Ранее сообщалось, что россияне активно бронируют новые iPhone 14. Количество предзаказов этих гаджетов превышает спрос в аналогичный период 2021 года.

iPhone развиваются, наращивая вычислительную мощность. Все знают, что каждый следующий iPhone лучше, чем предыдущий. Это дает мотивацию покупать новую модель.
Александр Маляревский
IT-аналитик

Кроме того, аналитики рекомендуют покупать iPhone через поколение, продолжил эксперт. "Поэтому активность покупателей я бы сравнивал не с прошлым годом, а с позапрошлым. В прошлый, еще коронавирусный год, многие отказались от покупки нового гаджета. И сейчас люди как раз меняют iPhone, купленный до пандемии", – говорит Маляревский.

По словам эксперта, еще одна причина повышенного спроса – невозможность прогнозировать рынок в 2023 году. "Поэтому люди закупаются впрок", – отметил он.

В свою очередь, руководитель пиар-агентства, маркетолог и бизнес-аналитик Анастасия Бастрыкина в разговоре с Москвой 24 добавила, что лояльность покупателя во многом связана с привлекательной ценой гаджетов.

Ожидалось, что цены на новый iPhone сильно увеличатся из-за того, что официальных продаж не будет. А оказалось, что цены остались почти на прежнем уровне. Это в любом случае простимулировало покупателей.
Анастасия Бастрыкина
бизнес-аналитик, руководитель пиар-агентства

Вторая причина – имидж бренда, продолжила Бастрыкина.

"Складывается впечатление, что некоторые покупают iPhone по привычке, которая сформировалась за много лет. Вышла новая модель – значит, надо брать. Это исключительно заслуга бренда, что они создали себе настолько лояльных потребителей", – заключила аналитик.

Ранее пользователям Apple стала доступна новая операционная система iOS 16. При этом эксперты предупредили россиян, что после обновления они могут столкнуться с перебоями в работе с некоторыми приложениями, подпавшими под санкции.

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