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12 сентября, 19:33

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Эксперт рассказал, стоит ли обновляться до iOS 16 пользователям в РФ

Приложения слетят? Можно ли обновляться до iOS 16 пользователям в РФ
технологиибезопасность

12 сентября владельцам смартфонов iPhone по всеми миру станет доступна для скачивания свежая версия операционной системы iOS 16. Вместе с тем российские пользователи рискуют столкнуться с неприятными сюрпризами при обновлении, предупреждают специалисты. Разбираемся, стоит ли его устанавливать, а также к чему это приведет.

Опасное обновление?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Москве 24, что после установки iOS 16 с ранее скаченными "опальными" приложениями могут начаться проблемы.

"Ранее установленные приложения не слетят, этого опасаться не стоит. Но есть другая проблема. Все эти приложения, тот же самый "Сбербанк Онлайн", подписаны сертификатами. Изредка их нужно переподписывать", – объясняет эксперт.

Сейчас опальные приложения, скорее всего, "протухнут" до Нового года. Поэтому люди просто приблизят этот момент, обновляясь до iOS 16.
Эльдар Муртазин
ведущий аналитик компании Mobile Research Group

"Сертификат старых приложений не будет приниматься системой. Формально оно будет доступно, но воспользоваться им вы не сможете. Сейчас мне трудно сказать, как это будет внешне проявляться", – уточнил Муртазин.

Эксперт полагает, что рано или поздно пользователям все равно придется столкнуться с этой проблемой. Поэтому можно не принимать ее во внимание и обновляться, считает он.

Ранее компания Apple удалила из магазина App Store приложения попавших под санкции российских банков. Например, пользователи больше не могут скачать или обновить "Сбербанк Онлайн". Также стало недоступным приложение "ВТБ Онлайн".

Есть ли выход?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин также призвал не опасаться обновлять свой iPhone до новейшей версии операционной системы iOS 16.

"В любом случае в браузере банковские услуги будут по-прежнему доступны. При этом нет принципиальной разницы в пользовании банковскими услугами через приложение или веб-интерфейс", – сказал эксперт.

По его словам, теоретически обойти проблемы c "санкционными" приложениями после обновления может помочь так называемый джейлбрейк или, проще говоря, взлом iPhone. Однако данный подход не гарантирует стопроцентный результат, предупреждает аналитик.

Проблема не в том, что вы не сможете скачать приложение. Просто старые версии приложений технически могут быть несовместимы с новой операционной системой.
Илья Шатилин
аналитик TelecomDaily

Ранее отечественные ретейлеры сообщили об ожидаемых сроках поставок смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Pro в Россию. У некоторых из них гаджеты будут представлены в каталоге уже в октябре 2022 года.

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