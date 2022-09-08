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Аналитик назвал цены на iPhone 14 в России

"Люксовый товар". Во сколько россиянам обойдутся iPhone 14
технологии

Корпорация Apple представила смартфоны новой линейки iPhone 14. В Минпромторге РФ пообещали, что россияне смогут купить гаджеты, завезенные по параллельному импорту. Некоторые магазины электроники в стране уже открыли предзаказ. Разбираемся, сколько будут стоить новые iPhone в России.

Скоро в магазинах

Фото: apple.com

Новая линейка смартфонов от Apple была представлена 7 сентября. В частности, публике показали iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Мировой старт продаж стандартных моделей назначен на 16 сентября, версии Plus – на 7 октября. В США iPhone 14 Pro будет стоить 999 долларов, а iPhone 14 Pro Max – 1 099 долларов.

Официально техника Apple в Россию не поставляется. Однако россияне все же смогут приобрести яблочные устройства, которые ввезут по параллельному импорту, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны – пожалуйста. Такая возможность будет.
Денис Мантуров
глава Минпромторга РФ

Ряд представителей магазинов электроники в России подтвердили планы ввозить новую линейку iPhone по параллельному импорту.

Параллельный импорт подразумевает, что в страну разрешено ввозить продукцию без одобрения правообладателей или производителей. Механизм действует в России с 30 марта, когда правительство легализовало его по отдельным категориям товаров. Продукция Apple включена в этот список. Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что механизм параллельного импорта продлят на 2023 год.

"re:Store торгует техникой, привезенной по параллельному импорту с июня 2022 года. Новые iPhone 14, конечно, появятся в магазинах сети re:Store. Точные даты будут на сайте", – рассказала Москве 24 руководитель пресс-службы re:Store Людмила Семушина.

В пресс-службе "МегаФона" также подтвердили Москве 24, что россияне смогут купить iPhone 14. В компании предлагают оставить заявку на новый смартфон на своем официальном сайте и обещают оповестить покупателя, как только товар прибудет в Россию. Отмечается, что продажи начнутся только после поступления товаров.

Кроме того, магазины "М.Видео-Эльдорадо" открыли предзаказ еще в августе. На сайте интернет-магазина МТС также можно оставить заявку на новые модели.

Какие цены будут в РФ?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Москве 24, что в России продажи новой линейки iPhone на сером рынке, скорее всего, начнутся 17 сентября.

16 сентября три модели начинают продаваться в Европе, в России они появятся 17 сентября.
Эльдар Муртазин
ведущий аналитик компании Mobile Research Group

Муртазин отметил, что самые низкие цены на новые аппараты будут в США, однако в Россию придется завозить модели из Европы, где стоимость iPhone изначально выше. "Европейские цены запредельно высокие. Базовая версия iPhone 14 стартует от 999 евро и выше. Модель 14 Pro обойдется минимум в 1 299 евро, Pro Max – от 1 449 евро. По цене это люксовый товар", – сказал специалист.

По его словам, в первые дни iPhone 14 в России станут продавать в полтора-два раза дороже, чем в Европе. Однако уже через неделю гаджеты можно будет встретить на маркетплейсах по европейской цене с поправкой на курс, то есть плюс 10%, пояснил аналитик.

Параллельный импорт заработает с начала октября. И цены станут на 30–40% выше розничных цен в Европе. Это, конечно, запредельно. То есть iPhone 14 будет стоить минимум 85–90 тысяч рублей. 14 Pro – 120–125 тысяч рублей, 14 Pro Mаx – 130–135 тысяч рублей. Это слишком дорого.
Эльдар Муртазин
ведущий аналитик компании Mobile Research Group

По его прогнозу, спрос на новые смартфоны iPhone в России окажется минимальным за всю историю. "Так как нет официальных поставок, нет рекламы. К тому же люди боятся, что c аппаратами может что-то произойти, например их заблокируют – и это давлеет над рынком очень сильно", – объясняет эксперт.

При этом он согласился, что сохранится небольшая прослойка тех, кто покупает новые iPhone каждый год. Для них в первую очередь будут интересны модели 14 Pro и 14 Pro Max, заключил аналитик.

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Носатов Иван

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