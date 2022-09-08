Аналитик назвал цены на iPhone 14 в России

Корпорация Apple представила смартфоны новой линейки iPhone 14. В Минпромторге РФ пообещали, что россияне смогут купить гаджеты, завезенные по параллельному импорту. Некоторые магазины электроники в стране уже открыли предзаказ. Разбираемся, сколько будут стоить новые iPhone в России.
Скоро в магазинах
Новая линейка смартфонов от Apple была представлена 7 сентября. В частности, публике показали iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Мировой старт продаж стандартных моделей назначен на 16 сентября, версии Plus – на 7 октября. В США iPhone 14 Pro будет стоить 999 долларов, а iPhone 14 Pro Max – 1 099 долларов.
Официально техника Apple в Россию не поставляется. Однако россияне все же смогут приобрести яблочные устройства, которые ввезут по параллельному импорту, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Ряд представителей магазинов электроники в России подтвердили планы ввозить новую линейку iPhone по параллельному импорту.
"re:Store торгует техникой, привезенной по параллельному импорту с июня 2022 года. Новые iPhone 14, конечно, появятся в магазинах сети re:Store. Точные даты будут на сайте", – рассказала Москве 24 руководитель пресс-службы re:Store Людмила Семушина.
В пресс-службе "МегаФона" также подтвердили Москве 24, что россияне смогут купить iPhone 14. В компании предлагают оставить заявку на новый смартфон на своем официальном сайте и обещают оповестить покупателя, как только товар прибудет в Россию. Отмечается, что продажи начнутся только после поступления товаров.
Кроме того, магазины "М.Видео-Эльдорадо" открыли предзаказ еще в августе. На сайте интернет-магазина МТС также можно оставить заявку на новые модели.
Какие цены будут в РФ?
Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Москве 24, что в России продажи новой линейки iPhone на сером рынке, скорее всего, начнутся 17 сентября.
Муртазин отметил, что самые низкие цены на новые аппараты будут в США, однако в Россию придется завозить модели из Европы, где стоимость iPhone изначально выше. "Европейские цены запредельно высокие. Базовая версия iPhone 14 стартует от 999 евро и выше. Модель 14 Pro обойдется минимум в 1 299 евро, Pro Max – от 1 449 евро. По цене это люксовый товар", – сказал специалист.
По его словам, в первые дни iPhone 14 в России станут продавать в полтора-два раза дороже, чем в Европе. Однако уже через неделю гаджеты можно будет встретить на маркетплейсах по европейской цене с поправкой на курс, то есть плюс 10%, пояснил аналитик.
По его прогнозу, спрос на новые смартфоны iPhone в России окажется минимальным за всю историю. "Так как нет официальных поставок, нет рекламы. К тому же люди боятся, что c аппаратами может что-то произойти, например их заблокируют – и это давлеет над рынком очень сильно", – объясняет эксперт.
При этом он согласился, что сохранится небольшая прослойка тех, кто покупает новые iPhone каждый год. Для них в первую очередь будут интересны модели 14 Pro и 14 Pro Max, заключил аналитик.