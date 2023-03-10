"Моя работа" проведет для москвичей онлайн-марафон идей для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центр занятости "Моя работа" совместно с банком ВТБ проведет онлайн-марафон, участники которого узнают, как создать успешный бизнес и привлечь клиентов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам директора столичной службы занятости Андрея Тарасова, многие москвичи хотят больше зарабатывать и самостоятельно регулировать свою нагрузку. При этом они не боятся брать ответственность, а потому идут в бизнес. В развитии на этом направлении им помогает "Моя работа".

"Совместно с партнерами служба занятости помогает не только зарегистрировать самозанятость, оформить ИП и ООО, но и развивать навыки ведения своего дела", – отметил Тарасов.

Новый бесплатный образовательный марафон для начинающих предпринимателей пройдет с 13 по 14 марта. В ходе него слушатели узнают о наиболее прибыльных и востребованных направлениях бизнеса, научатся создавать продающие сайты и открывать магазины на маркетплейсах.

Так, 13 марта в 13:00 пройдет лекция "Самозанятость – первый шаг работы на себя", в ходе которой горожане узнают, как получить статус самозанятого и какие налоги необходимо платить. В 14:40 в этот же день начнется лекция "Где самозанятому брать клиентов и как себя продвигать".

14 марта пройдет эфир на тему "Запуск магазина на маркетплейсе: с чего начать и какую площадку выбрать", а позже в этот же день будущим бизнесменам расскажут, как выбрать нишу для онлайн-торговли. Подробное расписание можно посмотреть на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что столичная служба занятости открыла набор на бесплатное обучение перспективным профессиям в ведущих вузах и образовательных центрах города. Безработные москвичи смогу отучиться на слесаря, оператора токарного станка, frontend-разработчика или визажиста.



"Мой район. В один клик": сервис "Моя карьера 5.0"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!