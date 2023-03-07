Столичная служба занятости открыла запись на бесплатное профобучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичная служба занятости открыла набор на бесплатное обучение перспективным профессиям в ведущих вузах и образовательных центрах города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Непрерывное образование – устойчивый тренд рынка труда Москвы. <...> Служба занятости поддерживает горожан в их стремлении получать новые профессиональные знания и предлагает не только тренинги для развития гибких навыков, но и несколько десятков бесплатных образовательных программ. <...> Первые соискатели уже приступили к обучению, и набор в группы продолжается", – рассказал глава департамента труда и соцзащиты Москвы Евгений Стружак.

Так, москвичи могут пройти профпереподготовку в РЭУ имени Плеханова, Сеченовском университете, учебном центре "Профессионал" и других учреждениях. Для обучения горожанам доступен широкий перечень профессий: можно освоить как востребованные IT-специальности, так и навыки для работы в сферах дизайна, крастоты и медиа.

Так, например, желающие работать в сфере промышленности, могут отучиться на слесаря, оператора токарного станка или электромонтера. Те, кто хочет развиваться в IT, могут обучиться frontend-разработке или анализу данных, а для желающих работать в сфере красоты доступны программы визажа и наращивания ресниц.

Отмечается, что пройти обучение по направлению службы занятости могут безработные москвичи и участники проекта "Социальный контракт". Программы рассчитаны на периоды от одной недели до трех месяцев. После завершения обучения соискателю помогут найти подходящие вакансии, а также подготовиться к собеседованию.

В прошлом году обучение по программам столичной службы занятости прошли порядка 20 тысяч горожан. Это повысило их шансы на успешное трудоустройство примерно на 80%.

Ранее стало известно, что в 2022 году порядка 5 тысяч предпринимателей воспользовались столичной программой наставничества. Она позволяет бизнесу оптимизировать рабочие процессы и улучшить свои показатели.



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