Около трех тысяч водителей автобусов частных перевозчиков повысят квалификацию в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около трех тысяч водителей автобусов коммерческих перевозчиков пройдут курсы по повышению квалификации, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Эта программа призвана закрепить знания ПДД и навыков контраварийного вождения. Она будет включать теоретическую и практическую части. Обучение длится от 4 до 85 часов, в зависимости от профиля переподготовки.

Также в рамках программы водителям напомнят о культуре общения с пассажирами и правильном порядке действий при чрезвычайных ситуациях. Часть водителей пройдет обучение в корпоративном университете транспортного комплекса Москвы.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов уточнил, что в этом году 2,8 тысячи водителей коммерческих перевозчиков повторят усвоенные навыки, отработают маневры и изучат особенности конкретных маршрутов.

По его словам, каждый год поездки по городу становятся безопаснее. В частности, в 2022 году число аварий с автобусами снизилось на 23% по сравнению с предыдущим годом.

Ликсутов напомнил, что в 2016 году в столице перевели частных перевозчиков на работу по госконтрактам, чтобы предоставить пассажирам самый качественный и удобный сервис. Вместо переполненных, неудобных и небезопасных маршруток на дороги вышли комфортные и современные автобусы с профессиональными водителями за рулем.

Летом прошлого года Ликсутов рассказал, что за первое полугодие 2022 года в столице снизилось число ДТП с участием коммерческих перевозчиков, работающих по госконтракту. По его словам, безопасность поездок обеспечивается за счет строгого контроля выполнения госконтракта по безаварийному вождению и соблюдения режима труда и отдыха водителей. Кроме того, применяются ежедневные медицинские и технические осмотры.

Заммэра уточнил, что в случае нарушения контрактных условий по безаварийности предусмотрены штрафы. Работу водителей также контролируют в онлайн-формате за счет систем "Антисон" и ГЛОНАСС.

"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспорта в столице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!