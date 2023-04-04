В технопарках Москвы свободно порядка 1% площадей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В технопарках Москвы свободно около 1% площадей, сообщил РИА Новости глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, девелоперы, помимо традиционных для технопарков сфер, стали чаще обращать внимание на пищевую и легкую промышленность. Он подчеркнул, что столица активно развивает инновационную инфраструктуру, востребованную технологическими компаниями. Она помогает им быстрее переходить от начальных стадий развития бизнеса к запуску серийных производств.

Фурсин заметил, что число площадок постоянно растет. К примеру, на прошлой неделе статус технопарка получили специализированная площадка Мосмедпарк и ТТЦ Останкино. Этот статус дает девелоперам налоговые льготы, если они вкладываются в развитие площадок, инфраструктуру и создание комфортных условий для развития резидентов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что инвесторы построят в Москве девять промышленных комплексов и технопарков. Благодаря городской программе были заключены соглашения с инвесторами на сумму порядка 25 миллиардов рублей на строительство в САО, ЮЗАО, ТиНАО и ЗелАО.



Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям

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