Свыше 16 тыс женщин открыли свое дело и зарегистрировали самозанятость в Москве – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве более 16 тысяч женщин открыли свое дело и зарегистрировали самозанятость. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр поделился, что в центре "Моя работа" на улице Шаболовка, 48 работает экосистема "Самозанятость в руки". Благодаря ей можно получить все необходимое для стартапа. В центре специалисты подскажут, как определиться с форматом предпринимательства и найти новых клиентов, отметил Собянин. За последние три года программой воспользовались 35 тысяч жителей столицы, почти половина из них – женщины.



По словам градоначальника, среди популярных направлений бизнеса отмечены рукоделие, фотосъемка, кулинария, дизайн, визаж и многое другое. Эти профессии могут помочь самореализоваться и заработать.

В качестве примера Собянин привел историю Гули Ахсяновой, которая почти 20 лет работала экономистом. На данный момент она занимается вязанием, что приносит ей доход. Также мэр рассказал о Дине Валеевой, которая долгое время занималась химическим оборудованием. Сейчас она открыла магазин здоровых перекусов.



"Многие женщины благодаря центру занятости возвращаются к своим дипломным специальностям. Сюзанна Баширова – ювелир-дизайнер. Она построила успешную карьеру в контент-маркетинге. Но только сейчас занялась любимым делом – созданием украшений", – написал Собянин.

Градоначальник добавил, что центр "Моя работа" помогает всем желающим обучиться новой профессии. Там разрабатывается множество образовательных программ, заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что более семи тысяч столичных бизнесменов пройдут обучение по программам наставничества в 2023 году. В общей сложности будет организовано порядка 70 потоков в рамках семи городских программ.

Около 5 тыс предпринимателей воспользовались столичной программой наставничества

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